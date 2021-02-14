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محمد العسيري

الثقافة

التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:35 م
«ثقافة الأقصر
«ثقافة الأقصر
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التراث يتوسط بين الثقافة والهوية".

وأوضح سيد صدقى مفاهيم كل من الثقافة، التراث، الهوية وأشكال التراث وأنواعه وتوضيح كيف يتوسط التراث بين الثقافة والهوية.

بجانب ذلك، أعد القصر مناقشة كتاب "بلاغة السرد" للدكتور محمد عبد المطلب وناقشه الدكتور النوبى عبد الراضى، كما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التواصل الفعال" وأوضح سعيد أحمد مغازى تعريف وأنواع التواصل الفعال ومكونات عملية التواصل وعناصر وأهمية التواصل ومعوقات التواصل الفعال.

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" وأوضح حسن عبد الباري ماذا يعني عنوان المحاضرة وبدايته بالشباب، وذلك لأنهم عصب الأمة ومستقبلها، وأن كثير من الشباب يجهل التاريخ الوطني.

في سياق متصل، أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أسرتي والتكنولوجيا" وتحدثت كريمة تهامي عن مزايا وعيوب التكنولوجيا، ودور التكنولوجيا في مواكبة التطور وأثرها علي العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة.

كما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مفهوم الإعاقة بين ثقافة الفرد والمجتمع" وأوضحت نوال عبد النعيم مدير جمعية روضة الحبيب لذوي الإحتياجات ما هو مفهوم الإعاقة وأنواعها "إعاقة سمعية، بصرية، ذهنية، جسمانية، حركية"، وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية بنادي أدب الطود استضاف فيها نخبة من الشعراء والأدباء والمهتمين بالشعر.

حضر الأمسية د. عبود مصطفى مدير دار الفاروق للاستثمارات الثقافية بالقاهرة، وتحدث عن عدة موضوعات أهمها "معايير النجاح في الأعمال التي تنشر، المسرح أبو الفنون، الكتاب الإلكتروني، النشر الورقي، النشر الرقمي"، كما تضمنت الأمسية إلقاء شعري لأدباء النادي عبد الغفور عبد الله ألقى قصيدة "لماذا"، ناجي القنسواني قصيدة "بلقيس السمراء"، وليد الضوي قصيدة "وطني"، ومواهب الأطفال أريج حجاج مرتضى قصيدة "بلا وطن"، محمد أحمد قصيدة "في حب الرسول عليه الصلاة والسلام"، بالإضافة إلى إقامة القصر مناقشة كتاب "الحرافيش" للأديب الكبير نجيب محفوظ ناقشته عطيات عبد الحميد.

كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر مصطفى خالد وألقى قصيدة "صوت صفير البلبل"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى أمسية شعرية للشاعر على حسان خضرى وألقى قصيدة "تحيروا"، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم وألقى قصيدة "بلغ أميمة"، إضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى عن أبو العلا المعرى سردها نصر بدر.

ونظم قصر ثقافة حسن فتحى مناقشة كتاب بعنوان "كيف تتحكم فى شعورك وإحساسك" تأليف د. إبراهيم الفقى ناقشته سلوى جودة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال بمناسبة اليوم العالمي للكتاب تدريب حجاج أحمد على وغناء الموهبة فاطمة أغنية "فى الكتب قرينا".
التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»
التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»
التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»
التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»
التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»
التراث يتوسط بين الثقافة والهوية في «ثقافة الأقصر»

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