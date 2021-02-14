المشدد 6 سنوات لمتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالبشر في الهرم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة ربة منزل وآخر، بالسجن المشدد ٦ سنوات، وتغريم كلا منهما ٢٠٠ ألف جنية، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالبشر في الهرم.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين بشير عبدالعال ومحمد احمد صبري وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حمادكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «هبة-م» ربة منزل محبوسة، و«علاء -م» محبوس، بالتعامل بالبيع في شخص طبيعي وهى شقيقة المتهمة الأولى، 15 سنة، بأن قاموا بعرضها للبيع على إحدى مواقع شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من أجل الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك مستغلين صغر سنها وحاجتها للمال.وأضاف امر الإحالة أن المتهم الثاني أنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة لتسهيل ارتكاب الجريمة.