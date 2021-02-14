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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المسرح المتنقل يقدم أنشطته بوادى العرب فى أسوان (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:32 م
الفعاليات الثقافية
الفعاليات الثقافية والفنية
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال المسرح المتنقل لفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد، وذلك بقرية وادي العرب بالملكي بنصر النوبة، لمدة ثلاثة أيام متتالية لنشر الوعي الثقافي وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بالقرى النائية والأكثر احتياجا.

تضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية" ألقتها أميرة يوسف مدير المشرعات بجمعية المستقبل، تحدثت عن أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية هي الشريك الرئيسي للحكومة في التنمية المجتمعية، والاهتمام بتنمية الفرد وتطوير وعيه الثقافي ومستواه الاجتماعي، وإشراك أطراف فاعلين آخرين مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية، وكذلك المجتمع سواء من الأفراد أو من خلال المنظمات التي تنبثق منه، لأنها تمثل حلقة وصل بين أفراد المجتمع وبين الدولة، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية "اكسسوار من الفوم" للفنانة يارا محمود لعمل انسيال أو ساعة أو حزازة، بالإضافة إلى عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية وقدمت مجموعة من التبلوهات المستوحاة من البيئة النوبية.

وفي اليوم الثاني ألقى أحمد سليمان مدير عام سابق بالتربية والتعليم محاضرة عن "ترسيخ قيم المواطنة والسلوك"، وتحدث عن المواطنة وهي الجانب السلوكي الظاهر لمشاعر الفرد بحبه لوطنه والمتمثل في الممارسات التي تعكس حقوق الفرد وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، والتزامه بمبادئ المجتمع وقيمه وقوانينه، حيث إنه لا تتحقق المواطنة والولاء للوطن إلّا باحترام الدستور وقوانين البلاد وممارسة أدب الحوار الديمقراطي الواعي، وتأصيل العمل وتنمية إحساس الفرد بمسؤولياته، فكل فرد له دور في بناء المجتمع كل في مجاله، وخطوات عملية نحو تعزيز المواطنة وهي تقبل الاختلافات الشخصية التي لا تخل بالتزامات المجتمع، العمل الجماعي والمشاركة التطوعية في المجتمع والتعاون لحل المشكلات، وحماية البيئة والمحافظة على الممتلكات العامة، ورصد الإيجابيات وعدم تصيد الأخطاء والثقة بقدرات وطاقات الفرد في خدمة مجتمعه.

يأتي ذلك إلى جانب ورشك فنية "تدوير مخلفات" للفنانة ولاء حسين بإستخدام زجاجات البلاستيك وورق الفوم جليتر الملون لعمل ملقمة وعلب هدايا، وعرض فيلم "الون الفرح" للأطفال، بينما قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمود مغازي مجموعة من الأغاني "سمرا، لسه فاكر، حبيب حياتى، حبيبتى يا مصر، سلامات يا حبايب".

وتواصلت الفعاليات في اليوم الثالث حيث قدم المخرج محمد فؤاد محاضرة "مسرح وعروسة"، مشيرا إلى أن مسرح الدمى والعرائس من أهم التقنيات الدرامية التي يمكن اللجوء إليها للاستعانة بها في إخراج العروض المسرحية الموجهة إلى الأطفال الصغار وله عدة أنواع، فعلى مستوى التحريك هناك نوع يحرك أمام الجمهور مباشرة بواسطة خيوط، ونوع يحرك بأيدي اللاعبين أنفسهم، ونوع آخر يدخل في داخله الممثلون وهى الدمى الكبيرة والضخمة، الدمى المحركة بعصا حيث تثبت الدمى والعرائس على عصا، فتحرك بواسطة قضبان حديدية أو خشبية، والدمى القفازية التى تحرك بواسطة اليد عن طريق إدخال اليد والأصابع داخل الدمية. ودمى الخيوط التي تحرك بواسطة خيوط مشدودة إلى أطراف الدمية.

ومن أشهر فناني مسرح الدمى كان الفنان محمود شكوكو، ومن أشهر العرائس بوحى وطمطم وابلة فاهيتا، بالإضافة إلى ورشة فنية "عمل عروسة جوانتى" للفنانة فاطمة علوانى باستخدام قماش الجوخ والفيبر، بجانب عرض مسرح عرائس للأطفال للفنان موسى محمد بعنوان "كورنا"، كما أقيم عرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية.

وتضمنت الفعاليات عدد من الأمسيات الشعرية شارك فيها الشعراء "أحمد الجميلى، وعبدالمنعم فتح الرحمن، وعبدالدايم أحمد فرح، وعلي البدرى، وإيمان عز الدين، وبكري عبدالحميد"، إلى جانب اكتشاف مواهب من القرية في "الغناء، الشعر، الإلقاء"، وإقامة معرض كتاب لإصدارات الهيئة، بجانب ورشة حرف بيئية "خوص" للمدربة أمال عثمان باستخدام الخوص وخيوط الصوف لعمل شيالة ومعلقة والطبق النوبي، إلى جانب تكريم عدد من المسؤولين بالقرية.
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية
الفعاليات الثقافية والفنية

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