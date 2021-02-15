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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الغربية» تغلق مركزًا تابعًا لأحد مشاهير «العلاج الوهمى»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:56 ص
غلق مركزًا
غلق مركزًا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي والذى يديره طبيب صيدلي وهو من المشهورين إعلاميًا، ومنتحل صفة طبيب بشري، يقوم بخداع المرضى، حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك عن طريق خاصية الفيديو كول ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف، قامت إدارة العلاج الحر بتشكيل لجنة تضم كل من "إدارة الطب الوقائي، مراقبة الأغذية، وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بتشميع وإغلاق المركز المشار إليه.

كما أكد الدكتور عبد الناصر أن الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة، تشدد على شن حملات رقابية على كافة المنشآت الطبية غير الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور حامد محمود، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة طبيب وهو من الشخصيات الذي لها برامج على القنوات الفضائية والبرامج المعروفة، ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال خاصية الفيديو كول مقابل مبالغ باهظة.

وذكر الدكتور بشوي سامي، منسق عام لجنة العلاج الحر، أنه تم ضبط كمية من الأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز، حيث تم تحريزها بمحضر إثبات حالة بمعرفة هيثم غياض، والدكتورة شيماء الشيخ، وأخذ عينات من الأعشاب الموجودة بالمخزن التابع للعيادات عن طريق عمرو إبراهيم، وأحمد عبدالله، والحسيني عبد الفتاح من إدارة الأغذية؛ لتحليلها والوقوف على مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، مؤكدا على غلق المكان بالضبطية القضائية.

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