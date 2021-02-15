حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 15 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تلتقي أو تتصالح مع من تخاصمت معه، يعاونك أقوياء ونافذون في عملك وتترك في نفوسهم أثرًا كبيرًا.عاطفيًا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورًا لا يستطيع تنفيذها، لا تتورط في مشاكل تزعجه.صحيًا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابًا على صحتك.قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.