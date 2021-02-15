رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 15 فبراير 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:38 ص
برج العقرب
برج العقرب
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب، اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تتجنب كل أنواع النقاشات، تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.

عاطفيًا: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، تخوض تجربة جديدة.

صحيًا: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي برفع الحظر عن أمواله بالبنوك

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

وزير الري يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر المائي

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

ملعب الأهلى بالسلام يستضيف مواجهة الواداد المغربى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى

منتخب مصر لكرة السلة يفوز على رواندا وديا بنتيجة 84ـ49

الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة

الليلة.. عرض الفيلم القصير «والله تستاهل يا قلبى» بالهناجر

الأربعاء.. آية أشرف تناقش «الفخ» بالنيل الثقافية

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة الجيزة