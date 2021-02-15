حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 15 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتجه نحو تحقيق الانجازات متحمسًا وواثقًا بنفسك، قد تحصل على ربح ما أو مبلغ من المال أو مكتسبات وعائدات تسرك.عاطفيًا: تدرك جيدًا أن الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، بادره بالمثل.صحيًا: تكثر الأنشطة وتحتاج إلى بعض الهدوء والتروي قبل اتخاذ القرارات.قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.