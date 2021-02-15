مواعيد القطارات اليوم الإثنين 15-2-2021

احتلت مواعيد القطارات اليوم أعلى نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي "جوجل" يوميا من قبل الراغبين في التنقل من محافظة إلى أخرى عن طريق قطارات سكك حديد مصر، خاصة عقب تطويرها وتحديث عربيات الركاب للسفر دون جهد أو مشقة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي مواعيد وأسعار التذاكر بدرجاتها وكيفية الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تعرف على مواعيد القطارات اليوم

تسير هيئة سكك حديد مصر يوميا مئات القطارات يوميا لتسهيل الرحلات على المواطنين الراغبين في السفر سواء للوجه القبلي أو البحري يمكن معرفه المواعيد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة حيث يقوم القطار رقم 906 من الإسكندرية في تمام الساعة السابعة صباحا ويصل القاهرة في تمام الساعة التاسعة ونصف وخمس دقائق صباحا فيما يتحرك القطار رقم 158 مميز من محافظة الإسكندرية الساعة السابعة وربع صباحا ويصل القاهرة الساعة 10 وثلث صباحا.





ويتحرك القطار رقم 902 مكيف من محافظة القاهرة الساعة الثامنة والنصف صباحا من القاهرة ويصل دمياط الساعة الحادية عشر و النصف مساء ويتحرك القطار رقم 978 مميز من محافظة القاهرة في تمام الساعة السابعة ويصل الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

أسعار تذاكر قطارات عقب تطويرها

شهدت أسعار تذاكر القطارات الروسي انخفاض ملحوظ بسبب هجر المواطنين لها و تكدسهم في القطارات المميزة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، حيث أصبح سعر تذكرة سفر من ( القاهرة _ الإسماعيلية ) 20 جنيها، بينما وصل سعر تذكرة القطار (القاهرة _ أسوان) 85 جنيها وسعر تذكرة سفر من القاهرة إلى الأقصر 75 جنيها، وتذكرة السفر من (سوهاج _ القاهرة ) 55 جنيها، وتذكرة السفر من ( القاهرة _ أسيوط) 50 جنيها، وتذكرة السفر من القاهرة إلى المنصورة 35 جنيها.

رابط حجز تذاكر قطارات إلكترونيا

أتاحت هيئة سكك حديد مصر موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( هنا )

يمكن من خلاله معرفة مواعيد القطارات اليوم وحجز تذاكر قطارات وأسعار التذاكر وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين مع إتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المواطنين من خلال شركات التحصيل أو فيزا البنوك دون تضيع وقت أو جهد ومشقة في الذهاب إلى مقر محطات سكك حديد بالمحافظات والحصول على الخدمة المطلوبة.





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