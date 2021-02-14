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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:26 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بحضور شعراء وضيوف النادي، بدأت بقصيدة "لو كنت غاوي" لعبدالشكور ضرار، وقصيدة "مدرس" لإبراهيم السمري، ثم قصيدة "من الماء الدافئ للقلم" ليسري عزام، وقصيدة "يلا يا شبابنا" للسيد الشهبة، ثم قصيدة "عندما تموت البلابل" لوائل سليم، وقصيدة "ساعات" ليسري صبري، وختاما قصيدة "توب الهوى مقطوع" للشاعر سمير البحيري.

وفي إطار النشاط أونلاين، قدم قسم المكتبات الفرع مراجعة لرواية "قنديل أم هاشم" تأليف يحيى حقي، بصوت محمود عبدالفتاح، بجانب ورشة حكي بمسرح العرائس بعنوان "فضيلة احترام الكبير" تأليف وتحريك هبة عبدالرؤوف، كما قدم قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي في الحضارة الإغريقية، الهندسة المعمارية والنحت" للفنان ياسر فريد، بينما قدمت فرقة الآلات النحاسية بقصر ثقافة بنها مقطوعة موسيقية.
أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»
أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»
أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»
أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

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