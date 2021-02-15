حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 15 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي،توقعات برج الحمل، اليوم الإثنين 15 فبراير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك مستعدًا لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعًا إيجابيًا عنك.عاطفيًا: لا تجازف ولا تحمّل نفسك أكثر من طاقتك، ولا تبدأ علاقة جديدة قبل استتباب الأمور.صحيًا: نظّم أمورك، وحاول إحلال التناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية.قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.