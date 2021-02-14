براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الإلكترونيات بالعاشر من رمضان، وذلك براتب 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 25 عامل إنتاج، و10 عامل إنتاج استيفاء لنسبة الـ5% لذوي الهمم، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 32 سنة، ولا يشترط وجود خبرة لديه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01002494345، والتواصل مع المدير المسئول أحمد عادل، أو الاتصال على 01011044048، والتواصل مع المدير المسئول أحمد طارق، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان.