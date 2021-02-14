بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط المرور في القليوبية

أصدر العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، الأحد، حركة تنقلات لمديري إدارات المرور بمدن ومراكز المحافظة.وقال العقيد هشام دياب، وكيل الإدارة إن الحركة تضمنت نقل المقدم صلاح حافظ رئيسًا لقسم مرور بنها والرواد روبير رضا رئيسًا لوحدة مرور الخانكة ومحمد هشام، رئيس وحدة التراخيص ببنها ومحمد السيسي رئيسًا لوحدة مرور قليوب ونقل النقباء أمين أبوزيد رئيسًا لوحدة مرور طوخ.كما تم نقل الرائد أحمد عبدالباقي لوحدة التراخيص بشبرا الخيمة وهاني حمدي، رئيس وحدة مرور القناطر ومحمد محروس رئيسًا لوحدة مرور شبين القناطر وربيع صلاح، رئيسًا لوحدة الفحص الفني بعرب العليقات "النقل" وأحمد علي عبدالرحمن وحدة الفحص الفني ببنها وأحمد ياسر لوحدة تراخيص القياده والفحص الفني بشبرا الخيمة.كما تضمنت الحركة الإبقاء وتجديد الثقة للمقدم محمد سعد رئيس أقسام التراخيص بإدارة مرور القليوبية وسعيد عبدالحليم لوحدة تراخيص عرب العليقات ومحمد النوتي رئيس قسم مرور شبرا الخيمة، والرائد صالح أبوغزالة رئيس قسم مرور العبور.