كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 108.7 مليون حالة

أشارت بيانات أصدرتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم بلغ 108 ملايين و705 آلاف و208 حالات حتى الساعة 1902 بحسب التوقيت العالمي الموحد (يو تي سي) اليوم الأحد.وأوضحت البيانات أن مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة ما إجماليه مليونين و396 ألفا و885 شخصا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.