الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساسكس، اليوم الأحد إنهما ينتظران مولودهما الثاني.وتخلى هاري وميجان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020 وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.وقال المتحدث "نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني".كان آرتشي قد وُلد في عام 2019.