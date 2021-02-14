بتر ساق شاب دهسه قطار قصب في قنا

أصيب شاب، مساء الأحد، ببتر في الساق جراء تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات قطار قصب، وذلك في قرية الجمالية التابعة لمركز قوص، جنوبي قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا يفيد إصابة أحمد كمال مدبولي، بـ"بتر في الساق" إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات قطار الديكوفيل المحمل بقصب السكر بقرية الجمالية دائرة مركز قوص.تم نقل المصاب لمستشفي الأقصر العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.