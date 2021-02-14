أرملة شيخ العشيرة المحمدية السابق تستغل أطفال أيتام في صراع الزعامة (فيديو)

حصلت «الدستور» على فيديو يظهر استغلال أرملة شيخ العشيرة المحمدية السابق عصام زكي إبراهيم ووالدة الشيخ المنتقل نور عصام الدين، لأطفال أيتام تابعين لجمعية العشيرة المحمدية الصوفية في صراع زعامة الطريقة المحمدية، بعد إصدار قرار المشيخة الصوفية ومجلسها الأعلى بتعيين السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم شيخًا للطريقة المحمدية الشاذلية.وتعد السيدة ثريا أرملة شيخ العشيرة المحمدية السابق، المسؤولة عن دور الأيتام التابعة لجمعية العشيرة المحمدية مما يضعها في خانة الاتهام الأولى، خاصة وأنها كانت تحارب منذ البداية لتنصيب الطفل يوسف ولاء عصام الدين صاحب الـ١٢عاما، ليصبح شيخا للطريقة لكن يشاء القدر أن يفشل مخططها وتأتي الأقدار بشخص أجمع عليه شيوخ ومريدي العشيرة المحمدية.وكشفت مصادر بالعشيرة المحمدية أن الفيديو أظهر أيتاما يُستغلون دينيا في تأييد والدة شيخ الطريقة المحمدية الصوفية المتوفي ضد المختلفين معها في الطريقة.وأوضحت المصادر أن أرملة الشيخ السابق للعشيرة ووالدة الشيخ الراحل استغلت أطفال دار الأيتام التابعة لجمعية العشيرة المحمدية في سب وقذف المختلفين معها، لأنها كانت تريد تنصيب طفلا شيخا للعشيرة المحمدية، لكن كبار المريدين في الطريقة المحمدية الصوفية رفضوا ذلك، والمشيخة العامة احتكمت للعقل واختارت شيخا بالغا عاقلا راشدا ملما بالدعوة هو السيد الشريف زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم.