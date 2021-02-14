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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب يطالب بسن قانون لـ«لتحجيم» كوارث التوك توك بالإسكندرية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:52 م
النائب سامح الشيمي،
النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ
هبه عويضه
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طالب النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية بوضع اشتراطات وقواعد لسائقي مركبات التوك توك، تنظمها الحكومة وتعرض مخالفيها للمساءلة القانونية، وذلك بعد الحوادث التي شهدتها عروس البحر المتوسط الأيام الماضية.

وقال نائب الشيوخ إن مركبات التوك توك أصبحت ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على المجتمع كما أنه أصبح صداعًا مزمنًا يؤرق رجال المرور ولا يمتثل لقواعد المرور ويسير عكس الاتجاه ولا يراعي المارة ولا السيارات، ولا يلتزم بخط سير محدد إذ أنه انتقل إلى الشوارع الرئيسية، ما تسبب في حوادث كارثية.

تابع الشيمي: أن حوادث التوك توك مستمرة ولن تنتهي طالما لا يوجد رادع قانوني نحو هذه المركبة التي كانت سببًا رئيسيًا للكثير من الجرائم في وضح النهار.

وعن حل الأزمة، أشار النائب إلى أنه بما أن التوك توك أصبح أمرًا واقعًا ووسيلة رخيصة للمواطنين داخل بعض الأحياء، خاصة الشوارع الضيقة والمتفرعة فالحل ليس في منعه، لكن في وضع اشتراطات وقواعد منظمة تضعها الحكومة وتعرض مخالفيها للمساءلة القانونية، وذلك من خلال سِن قانون والتعرف علي صحيفة الحالة الجنائية لقائدها، ويجب ألن يقتصر سيره على الطرق الداخلية فقط وبخط سير محدد.

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