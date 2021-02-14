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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جبهة النصرة تمنع المحال من بيع هدايا الفلانتين في سوريا

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:02 م
جبهة النصرة تمنع
جبهة النصرة تمنع المحال
محمد عمر
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أجبرت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة أصحاب المحال المتخصصة ببيع هدايا عيد الحب (الفلانتين) على إغلاقها في المناطق الخاضعة لها شمال سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن ما تسمى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمثلة بمركز الفلاح التابع لجبهة النصرة ”هيئة تحرير الشام”، أجبرت أصحاب المحال المتخصصة ببيع هدايا عيد الحب على إغلاقها، في مدينتي إدلب وسلقين بحجة وجود هدايا على أشكال أصنام بشرية.

ورصد المرصد السوري، في مايو 2020، إحياء هيئة تحرير الشام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مناطق نفوذها تحت مسمى مركز الفلاح، يأتي ذلك بعد مرور عامين على إنهاء تنظيم سواعد الخير بعد ضغط شعبي كبير عقب القيود الكثيرة التي فرضتها طوال فترة تواجدها فضلا عن الاعتقالات التعسفية وتضييق الخناق بشكل كبير.

وتعمل الهيئة الجديدة التابعة لجبهة النصرة الإرهابية الاختلاط في المطاعم والمكاتب وغيرها ومنع وجود امرأة غير محرم مع صاحب محل ومنع بيع الرجال للألبسة النسائية، ومتابعة صالات الأفراح وصالات الألعاب ومنع المجاهرة بالأراكيل (الشيشة) في الشوارع والمحلات والمطاعم.

كما وضعت إجراءات مشددة بحق الحلاقين ومنع الصور الموضوعة في المحلات وغيرها، ومنع الاختلاط في معاهد التدريس.

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