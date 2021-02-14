رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)

واصل حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان شن حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الحي.حيث تم اليوم رفع تراكمات قمامة من خلف مساكن مصيلحي بغيط العنب في استجابة فورية لشكاوي الأهالي من وجود تراكمات منذ سنوات طويلة.وقامت إدارة الرصد البيئي بالحي، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة وشركة نهضة مصر بحملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع 343 طن مخلفات.وقالت رئيس الحي إن الحملات التي سبق شنها لرفع تراكمات القمامة خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع 373 طنا ليصل إجمالي ما تم رفعه 716 طنا، وجار استكمال الأعمال، مطالبة الأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات للحفاظ على النظافة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.