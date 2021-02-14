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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:31 م
رفع طن قمامة
رفع طن قمامة
هبه عويضه
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واصل حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان شن حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الحي.

حيث تم اليوم رفع تراكمات قمامة من خلف مساكن مصيلحي بغيط العنب في استجابة فورية لشكاوي الأهالي من وجود تراكمات منذ سنوات طويلة.

وقامت إدارة الرصد البيئي بالحي، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة وشركة نهضة مصر بحملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع 343 طن مخلفات.

وقالت رئيس الحي إن الحملات التي سبق شنها لرفع تراكمات القمامة خلف مساكن مصيلحي أسفرت عن رفع 373 طنا ليصل إجمالي ما تم رفعه 716 طنا، وجار استكمال الأعمال، مطالبة الأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات للحفاظ على النظافة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)
رفع 343 طن قمامة من منطقة غيط العنب بالإسكندرية (صور)

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