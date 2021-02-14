المغرب يسجل 339 إصابة بكورونا و17 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 479 أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 478474 حالة.كما تم تسجيل 17 وفاة جديدة ارتفاعا من 10 أمس ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 8477.وتعافى 348 حالة جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 458852 حالة.