نيجيريا تطلق حوارًا مجتمعيًا لمعالجة التهديدات الأمنية

دعت الرئاسة النيجيرية إلى عقد اجتماعات مفتوحة في ست مناطق رئيسية في البلاد استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة، في مسعى لإجراء مشاورات وحوار مجتمعي؛ لتوليد أفكار حول كيفية المضي قدما في معالجة القضايا الأمنية.وأوضح مكتب مستشار الأمن القومي إنه لوضع إجراءات الاجتماع، ستجري الحكومة الفيدرالية مشاورات مع حكام الولايات والزعماء الدينيين والنساء وجماعات الشباب، وأن مستشار الأمن القومي، اللواء باباغانا مونجونو، عقد اجتماعًا مع لجنة تقييم الأمن العام لمناقشة وكالات الإنفاذ والأمن والاستخبارات، بشأن تهديدات الاختطاف والإرهاب واللصوصية والسطو المسلح وعواقب هذه التهديدات على الأرواح والممتلكات.ومن المتوقع أن توفر الاجتماعات تقييمًا مباشرًا للوضع الأمني، وتوليد ردود فعل وتوصيات محلية، لخلق سلام وأمن دائمين.