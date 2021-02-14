نقيب الصحفيين العراقيين يدعو سويسرا للمساعدة في الإعمار

دعا نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الأحد، سويسرا إلى القيام بدور بارز في مساعد العراق على بناء الديمقراطية وإعمار المناطق.وأكد النقيب - خلال لقائه السفير السويسري غير المقيم في بغداد لوكاس كاسير، وفقًا لبيان نقابة الصحفيين الذي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - ضرورة أن يكون لسويسرا دور بارز في مساعدة العراق على بناء الديمقراطية وإعمار المناطق.من جانبه، أكد السفير السويسري ضرورة أن تلعب الصحافة العراقية دورا بارزا في عملية مراقبة الانتخابات.