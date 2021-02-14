جلال شلبي يفوز بمقعد نقيب المحامين بالغربية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين للنقابات الفرعية بالغربية فوز جلال شلبي بمنصب نقيب المحامين، ليكون الفوز الرابع له بالمقعد في المحافظة.وأجرت نقابة المحامين بالغربية، الأحد، انتخابات فرع مجلس النقابة بمقاعد غرب طنطا، وذلك وسط إقبال متوسط من قبل المحامين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، المؤجلة من 8 فبراير الماضى طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى.كان مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، وكيل مجلس نقابة المحامين أعلن تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، التي كان مقررًا عقدها الاثنين الماضى ضمن نقابات المرحلة الثانية إلى موعدها اليوم وذلك لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في طنطا، بإلغاء القرار المطعون عليه وإجراء انتخابات نقابة محامين غرب طنطا في استراحات المحامين والنقابة، بدلا من سرادق وخيم خارج المحكمة.