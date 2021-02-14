رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جلال شلبي يفوز بمقعد نقيب المحامين بالغربية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:32 م
مجدي سخي، رئيس اللجنة
مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين للنقابات الفرعية بالغربية فوز جلال شلبي بمنصب نقيب المحامين، ليكون الفوز الرابع له بالمقعد في المحافظة.

وأجرت نقابة المحامين بالغربية، الأحد، انتخابات فرع مجلس النقابة بمقاعد غرب طنطا، وذلك وسط إقبال متوسط من قبل المحامين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، المؤجلة من 8 فبراير الماضى طبقا لحكم محكمة القضاء الإدارى.

كان مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، وكيل مجلس نقابة المحامين أعلن تأجيل إجراء انتخابات نقابة طنطا الفرعية، التي كان مقررًا عقدها الاثنين الماضى ضمن نقابات المرحلة الثانية إلى موعدها اليوم وذلك لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في طنطا، بإلغاء القرار المطعون عليه وإجراء انتخابات نقابة محامين غرب طنطا في استراحات المحامين والنقابة، بدلا من سرادق وخيم خارج المحكمة.

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

ريم نجمي: الحب في السينما المصرية وراء زواجي من مصري (حوار)

محمد حافظ رجب: سر تركي للقاهرة لن يعرفه أحد.. ولهذا السبب رفعت رقبة زجاجة على يحيى الطاهر عبدالله

الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»