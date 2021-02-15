لجنة التعليم بالبرلمان تناقش قرارات استكمال العام الدراسى.. اليوم

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الإثنين، قرارات وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، والذي تم الإعلان عنها، أمس الأحد، فيما يخص استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات.وتأتي مناقشة قرارات الوزير في اللجنة اليوم خلال مناقشة بيان وزير التعليم والذي قام بالأداء به أمام البرلمان، خلال الفترة الأخيرة، والذي كان مقررا مناقشته على جدول الأعمال باجتماع اللجنة اليوم.