مصير امتحانات طلاب النقل في التعليم الفني

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قطاع التعليم الفني برئاسة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، يدرس حاليآ كافة البدائل المختلفة لامتحانات صفوف النقل في التعليم الفني، وشكل الامتحانات وأسلوبها.وأوضحت المصادر، أنه سيتم الالتزام عند تحديد البدائل الالتزام بعدة أمور وهي: خفض عدد أيّام الامتحانات إلى الحد الأدنى، وخفض الساعات المخصصة للامتحانات والاعتماد على أسئلة (الاختيار من متعدد - الصواب والخطأ - إعادة الترتيب بقدر الإمكان).والتشديد على اتخاذ كافة لاجراءات الاحترازية، وعقد امتحانات المواد التي لا تدخل في المجموع بالمنزل، وتقسيم أيّام الأسبوع على امتحانات كل من الصف الأول والصف الثاني لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية.من جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل عقد امتحانات سنوات النقل بالتعليم الفني الأسبوع المقبل.