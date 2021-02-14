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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العناني» يتابع حملة تنظيف القطع الأثرية بالميادين العامة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:22 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين ومها صلاح
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شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إطلاق الحملة الموسعة التي دشنتها وزارة السياحة والآثار لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية، حيث قاما اليوم بجولة بشوارع وميادين القاهرة تابعا خلالها أعمال تنظيف وصيانة عدد من هذه التماثيل ومنها تماثيل قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة.

وأطلقت الوزارة هذه الحملة حرصا منها على الحفاظ على التماثيل الموجودة بالميادين العامة سواء الأثرية أو الغير أثرية، وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، حيث تتم أعمال التنظيف والصيانة بأيادي مرممي المجلس الأعلى للآثار لإبراز جمال هذه التماثيل، والارتقاء بالمستوى الحضارى للميادين، في إطار جهود الدولة لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي على الميادين العامة بالمحافظات.

وبدأ المرممين اليوم بالعمل في 22 محافظة وستتوالى الأعمال في باقي المحافظات لتشمل الأعمال إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكي الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بإلاضافة إلى الحماية والتقويم والعزل وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

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