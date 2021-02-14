الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، القاص والروائي الدكتور حاتم حافظ حول روايته "كقطة تعبر الطريق"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.في روايته الأحدث "كقطة تعبر الطريق"، عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، يخوض الروائي المصري "حاتم حافظ" مغامرة جديدة وغير معتادة في الأدب المصري، ليس فقط لأن شخصيات روايته من غير المصريين، لكن لأن الأحداث نفسها تدور بالكامل في "المنافي" بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلًا عن منافي أخرى في الخلفية."كقطة تعبر الطريق" رواية موضوعها "العالم" وليس مكانًا بعينه أو هوية دون غيرها، إنها رواية الإنسان المنسحق في آلة العولمة الجبارة، والذائب في مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون.جميع شخوص هذه الرواية مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معًا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصي.كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى.. عبورًا سريعًا مرتبكًا، بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحةً في الوصول للرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع في لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.يذكر أن حاتم حافظ، روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الأشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر"، كتب حاتم حافظ عديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا"، ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.