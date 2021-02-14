الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية
الأحد 14/فبراير/2021 - 10:34 م
ايهاب مصطفىطباعة
يستضيف الإعلامي خالد منصور، القاص والروائي الدكتور حاتم حافظ حول روايته "كقطة تعبر الطريق"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية.
في روايته الأحدث "كقطة تعبر الطريق"، عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، يخوض الروائي المصري "حاتم حافظ" مغامرة جديدة وغير معتادة في الأدب المصري، ليس فقط لأن شخصيات روايته من غير المصريين، لكن لأن الأحداث نفسها تدور بالكامل في "المنافي" بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلًا عن منافي أخرى في الخلفية.
"كقطة تعبر الطريق" رواية موضوعها "العالم" وليس مكانًا بعينه أو هوية دون غيرها، إنها رواية الإنسان المنسحق في آلة العولمة الجبارة، والذائب في مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون.
جميع شخوص هذه الرواية مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معًا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصي.
كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى.. عبورًا سريعًا مرتبكًا، بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحةً في الوصول للرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع في لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.
يذكر أن حاتم حافظ، روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الأشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر"، كتب حاتم حافظ عديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا"، ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.
في روايته الأحدث "كقطة تعبر الطريق"، عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة، يخوض الروائي المصري "حاتم حافظ" مغامرة جديدة وغير معتادة في الأدب المصري، ليس فقط لأن شخصيات روايته من غير المصريين، لكن لأن الأحداث نفسها تدور بالكامل في "المنافي" بين بازل السويسرية وباريس الفرنسية فضلًا عن منافي أخرى في الخلفية.
"كقطة تعبر الطريق" رواية موضوعها "العالم" وليس مكانًا بعينه أو هوية دون غيرها، إنها رواية الإنسان المنسحق في آلة العولمة الجبارة، والذائب في مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون.
جميع شخوص هذه الرواية مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معًا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصي.
كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى.. عبورًا سريعًا مرتبكًا، بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحةً في الوصول للرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع في لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.
يذكر أن حاتم حافظ، روائي وأكاديمي مصري، يكتب أيضًا المسرح والسيناريو والنقد الثقافي، أصدر عددًا من الأعمال الروائية والقصصية والفكرية التي حازت التفاتًا نقديًا ملحوظًا، منها "بسكويت وعسل أسود"، "لأن الأشياء تحدث"، "موسيقى لليلة قصيرة"، "إسلام أم إسلاميات.. قراءة في الخطاب الديني المعاصر"، كتب حاتم حافظ عديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها "استيفا" و"الشارع اللي ورانا"، ترجمت نصوصه لأكثر من لغة كما قُدمت عروضه المسرحية في أكثر من بلد أوروبي منها ألمانيا وفرنسا.
الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية