التعليم العالي: لدينا لوائح تعفي أي طالب مصاب بكورونا من الامتحان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إننا لدينا خريطة زمنية للعام الجامعي توضح بداية ونهاية العام بكل تفاصيله، مشيرًا إلى أن أعداد كورونا في تناقص، وهناك إجراءات ستتخدها الجامعات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.













وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أننا لدينا لوئح وقوانين تعفي أي طالب لديه عذر أو مصاب بكورونا، موضحًا أن الطالب الذي يريد تأجيل العام الدراسي سيكون من حقه التأجيل، أو الامتحان في الدور الثاني.













وأكد عبدالغفار أن الامتحانات ستكون تقليدية على الورق ولا جديد، منوها أن الوزارة لن تعتمد على الأبحاث مثل العام الماضي، لأنها لا تعطي تقييم واضح للطالب، متابعا: "لو مفيش آلية تقييم للتعليم والقياس نلغي السنة أحسن ونعيدها.. لكن هل دة يرضى الناس؟".



