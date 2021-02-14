التصريح بدفن جثة بائع لقي مصرعه في حادث بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون بالتصريح بدفن جثة بائع خبز لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بأحد الميادين بمنطقة الزيتون، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة شخص دهسته سيارة بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين، العثور على جثة بائع خبز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن سيارة دهست بائع الخبز أثناء عبوره للطريق مما أسفر عن مصرعه فى الحال.ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.