السودان يتهم القوات الإثيوبية بعبور حدوده

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، إن القوات الإثيوبية عبرت الحدود إلى أراضي السودان في عمل من أعمال "العدوان".وقال البيان: "يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراض تتبع له قانونًا، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه".وأضاف: "اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن السودان يحمل إثيوبيا المسئولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات".