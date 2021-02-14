رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:57 م
تصوير فيلم «سلا
تصوير فيلم «سلا 54
حسن أمين
طباعة
انتهت وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" من تصوير الفيلم الروائي القصير "سلا ٥٤" والذي يعد ثالث أعمالها.

وفيلم "سلا ٥٤" تدور أحداثه حول علاقة مخرج كبير بسيناريو فيلم استفذه لكاتب جديد.ويحاول خلال العمل وضع لمساته لكي يعدل به ولكن دون جدوى فيقرر عدم تحويله إلى فيلم.

الفيلم من تأليف وإخراج "أمجد السوسي" وبطولة "وائل عبد الله" و"جمال عبد الرازق" مدير التصوير "مصطفى فيرونا".

يذكر أن وحدة سينما الشباب تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي.

وتهدف الوحدة لإعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومي للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.
«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»
«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»
«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»
«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»
«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»
«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»

موضوعات متعلقة

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

دار الكتب والوثائق تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

الأربعاء.. حاتم حافظ يناقش «كقطة تعبر الطريق» بالنيل الثقافية

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما