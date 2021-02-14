«دعم سينما الشباب» تنتهي من تصوير فيلم «سلا 54»

انتهت وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" من تصوير الفيلم الروائي القصير "سلا ٥٤" والذي يعد ثالث أعمالها.وفيلم "سلا ٥٤" تدور أحداثه حول علاقة مخرج كبير بسيناريو فيلم استفذه لكاتب جديد.ويحاول خلال العمل وضع لمساته لكي يعدل به ولكن دون جدوى فيقرر عدم تحويله إلى فيلم.الفيلم من تأليف وإخراج "أمجد السوسي" وبطولة "وائل عبد الله" و"جمال عبد الرازق" مدير التصوير "مصطفى فيرونا".يذكر أن وحدة سينما الشباب تقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي.وتهدف الوحدة لإعطاء الفرصة للشباب السينمائيين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومي للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجستية التي سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كاملة ووحدة مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.