سامح عبدالعزيز ونانسي صلاح يعلنان خطبتهما رسميا

كشفت الفنانة الشابة نانسي صلاح، عن خطبتها للمخرج سامح عبد العزيز، عقب العديد من الشائعات التي لازمتها مؤخرا، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".ونشرت نانسي صلاح صور تزامنًا مع عيد الحُب، جمعتهما بالمخرج الشهير وعلقت: "Happy valentines love، أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص"، فيما أعاد سامح عبد العزيز نشر الصور.الجدير ذكره، أنه تم قراءة الفاتحة بينهما منذ فترة، ويحضران إجراءات حفل زفافهما، المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة، في سرية تامة.