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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة في مأرب

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:00 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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كبدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الأحد، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية، بعدما حاولت التقدم لشن هجوم على عدد من المواقع في منطقي قريضة والأوشال جنوبي محافظة مأرب.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن المعارك تواصلت في جبهات مديريات صرواح غرب المحافظة، والتي واصلت فيها قوات الجيش إلحاق خسائر فادحة للميليشيا الحوثية في العتاد والأرواح.

كما تمكن الجيش اليمني في الجبهة من إسقاط طائرة مسيّرة (مفخخة) تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة ذاتها.

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي - وفقا لـ "سبأ" - "إن جبهات جنوب وشمال غرب وغرب المحافظة أصبحت بمثابة المقبرة الجماعية، التي التهمت حشود وقطعان الميليشيا الحوثية الإرهابية، ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك"، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقوم به مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، وهي تستهدف التعزيزات العسكرية للميليشيا القادمة من العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

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