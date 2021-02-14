ليبيا: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بعد نزع الألغام مباشرة

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" التابع لحكومة الوفاق الليبية مصطفى يحيى اليوم، إن المرحلة الأولى من عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ستكون مباشرة بعد الانتهاء من نزع الألغام.وأوضح مصطفى يحيى أن عملية إزالة الألغام مستمرة من قبل قوات الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي وفق الخطة الموضوعة ونتمنى أن تنتهي دون عراقيل وذلك وفق قناة "ليبيا الأحرار".وأكد المسؤول باللجنة العسكرية أنه بعد الانتهاء من إزالة الألغام سيتم تقييم الوضع عن طريق تقديم فرق نزع الألغام من الطرفين تقاريرها حرصا على سلامة المواطنين.وأشار مصطفى يحيى إلى أن فرق نزع الألغام من الطرفين على تواصل مباشر مع بعضها البعض وهذا أمر إيجابي.