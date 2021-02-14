مصرع طفل غرقًا في ترعة الخرانقة بقنا

لقى طفل مصرعه، مساء الأحد غرقًا داخل ترعة بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات عقب نقله لمشرحة مستشفى قوص المركزي.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا يفيد العثور على (عبدالهادي.ح.ع)، 4 سنوات، جثة هامدة داخل ترعة بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوبي المحافظة.على الفور تم نقل الطفل لمشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة التي بدأت في سماع أقوال شهود العيان فى المدينة.