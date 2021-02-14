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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2130 إصابة بكورونا في لبنان

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:46 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 339 ألفا و122 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3993 حالة، في حين يرقد 926 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 295 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11693 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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