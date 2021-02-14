محمد آل خاجة يؤدي اليمين القانونية أول سفير للإمارات في إسرائيل
الأحد 14/فبراير/2021 - 08:40 م
محمد عمرطباعة
أدى محمد محمود آل خاجة اليوم، اليمين القانونية بصفته أول سفير للإمارات في إسرائيل.
وأدى خاجة اليمين أمام رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد وبحضور منصور بن زايد، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية " وام".
وتسلم محمد بن راشد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.
وأدى خاجة اليمين أمام رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد وبحضور منصور بن زايد، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية " وام".
وتسلم محمد بن راشد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.