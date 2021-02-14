محمد آل خاجة يؤدي اليمين القانونية أول سفير للإمارات في إسرائيل

‏أدى محمد محمود آل خاجة اليوم، اليمين القانونية بصفته أول سفير للإمارات في إسرائيل.وأدى خاجة ‏اليمين أمام رئيس الوزراء الشيخ ‎محمد بن راشد وبحضور ‎منصور بن زايد، وذلك وفق وكالة الأنباء الإماراتية " وام".‏‎وتسلم محمد بن راشد أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.