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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري أسيوط» تثمن دور الحكومة في تيسير قوانين الصادرات

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:39 م
المهندس علي حمزة
المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري
أسماء إبراهيم
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ثمن المهندس علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بالقوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية بشأن زيادة الصادرات المصرية، والعمل على حل مشاكل المصدرين.

وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تنشيط قانون تفضيل المنتج المحلى على الأجنبي، من خلال إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلى، والتي ساهمت في زيادة الإنتاج المحلى لدى المصانع.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن منطقة الصعيد تطورت تمامًا إلى الأفضل مقارنة بالسنوات السابقة، فتم تدشين مدن سكنية جديدة، فضلًا عن تدشين المجمعات الصناعية الكبيرة والصغيرة التي ساهمت بشكل كبير في توفير آلاف فرص العمل.

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