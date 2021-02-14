رشا قلج: 132 مليون فتاة تعرضن للختان فى أفريقيا

حذرت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، من مدى خطورة ختان الإناث، وقالت: "خضعت أكثر من 132 مليون امرأة وفتاة في أفريقيا للختان، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية".واضافت: "غالبًا ما تعاني الفتيات الأصغر من 6 سنوات من التهابات متكررة ومستمرة نتيجة للإجراء المؤلم".وقالت "قلج" خلال مشاركتها الحملة الوطنية بعنوان "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أن هناك دراسة في السودان تشير إلى أن الفتيات اللاتي يخضعن للختان معرضن لخطر العقم بعد سنوات بسبب العدوى المتكررة.وأشارت عضو الشيوخ، يأمل الباحثون أن تضيف أدلتهم وزنًا قيمًا لأولئك الذين يناضلون من أجل حظر هذه الممارسة التي تؤثر على ملايين النساء والفتيات في أفريقيا.