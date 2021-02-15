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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«قبلة وأغنية رومانسية».. هكذا احتفل المشاهير بعيد الحب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:35 ص
عيد الحب
عيد الحب
إسلام جمال
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لا صوت يعلو فوق صوت "عيد الحب"، حيث يحتفل المشاهير بصور الهدايا أو مشاركة الاحتفال مع شريك الحياة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا التقرير نرصد صور احتفال المشاهير بعيد الحب مع أسرهم وأطفالهم، والذي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

أحمد الفيشاوى.. «قبلة ساخنة»
كعادتة احنفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد الحب مع زوجته ندى كامل، حيث نشر صورة وهو يقبلها عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، كتب عليها: «كل أيامي فلانتين».
يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف.. «قعدة رمانسية»

احتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الحب مع زوجته إنجي علي بجلسة رومانسية في أحد المطاعم، حيث نشر الصورة عبر حسابه "إنستجرام".
مومن زكريا
مومن زكريا
مومن زكريا.. «صورة عائلية»

احتفل نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا بعيد الحب، بنشر صورة تجمعه مع زوجته وابنه، حيث تفاعل الكثيرين مع الصورة متمنين له الشفاء.
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

إيهاب فهمي.. «رسالة غزل»

نشر الفنان إيهاب فهمي صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع «فيسبوك» وكتب: «كل سنة وأنتي الحب وأنتي العيد، الضهر والسند الضحكة الحلوة ست الكل happy valentine's day».

نانسي صلاح وسامح
نانسي صلاح وسامح عبدالعزيز
نانسي صلاح وسامح عبدالعزيز.. «دعوة حلوة»

انتشرت الفنانة الشابة نانسي صلاح صورة تجمعها مع خطيبها المخرج سامح عبدالعزيز «طليق روبي»، حيث نشرت صورة سيلفي ودونت عليها «ربنا يحمينا».
نور قدري
نور قدري
نور قدري.. «متنساش الهدية»

داعبت الفنانة نور قدري مقدمة برنامج «snl بالعربي» زوجها ونشرت صورة تجمعهما عبر «انستجرام» وكتبت: «متنساش الهدية»، متساءلة عن عدد سنوات ارتباطهما، وقالت: «كل سنة وأنت طيب النهاردة عيد ميلادك وعيد جوازنا والفالنتين مبعدش كام ونواصل العد».

أحمد فهمي.. «مستنى هديته من زوجته»

أوضح الفنان والمطرب أحمد فهمي، أنه ينتظر هدايا زوجته المعتادة في كل المناسبات مضيفا أن زوجته أميرة فراج هي مصدر السعادة في حياته.
محمد محسن وهبة مجدي.. «أغنية رومانسية»

وعلى طريقتهما في الغناء وتبادل الأغاني الرومانسية أهدى الفنان محمد محسن زوجته كليبه الجديد الذي تشاركه فيه بالغناء، وكتب عبر حسابه الخاص على «فيسبوك»: «شكرًا حبيبتي الغالية الفنانة هبة مجدي على ظهورها في الكليب».

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