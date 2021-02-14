فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)

احتفلت فتاة بصحبة صديقتها، الأحد، بعيد الحب (الفلانتين) بعزف مقطوعات موسيقية لمجموعة من أغاني تسعينيات القرن الماضي بشارع 73 نطاق حي شرق ببورسعيد، فيما أظهر الفيديو تشجيع وانبهار المارة من طريقة عزف ندى وهى تؤدي سلسلة من النغمات الهادئة مع أصدقائها.وأعرب الجميع عن إعجابهما بموسيقى ندى (20 عامًا) هى وأصدقائها في يوم عيد الحب، ليلتف الجميع حولها ويصفقون لها بحرارة ولموسيقها الهادئة التي تعتبر جديدة على شارع 73 السياحي.تقول ندى إنها أرادت أن تشارك المواطنين عيد الحب في مع صديقتها بشي تحبه وتتقنه وهو عزف الموسيقى:"كنت مبسوطة من رد فعل الناس في الشارع وحببت جدًا تفاعل المواطنين معي".