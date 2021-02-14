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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:18 م
فتاتان تعزفان الموسيقى
فتاتان تعزفان الموسيقى
شيماء رشاد
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احتفلت فتاة بصحبة صديقتها، الأحد، بعيد الحب (الفلانتين) بعزف مقطوعات موسيقية لمجموعة من أغاني تسعينيات القرن الماضي بشارع 73 نطاق حي شرق ببورسعيد، فيما أظهر الفيديو تشجيع وانبهار المارة من طريقة عزف ندى وهى تؤدي سلسلة من النغمات الهادئة مع أصدقائها.

وأعرب الجميع عن إعجابهما بموسيقى ندى (20 عامًا) هى وأصدقائها في يوم عيد الحب، ليلتف الجميع حولها ويصفقون لها بحرارة ولموسيقها الهادئة التي تعتبر جديدة على شارع 73 السياحي.

تقول ندى إنها أرادت أن تشارك المواطنين عيد الحب في مع صديقتها بشي تحبه وتتقنه وهو عزف الموسيقى:"كنت مبسوطة من رد فعل الناس في الشارع وحببت جدًا تفاعل المواطنين معي".
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)
فتاتان تعزفان الموسيقى احتفالًا بعيد الحب في بورسعيد (فيديو)

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