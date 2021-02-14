محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، مساء الأحد، بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمدينة طنطا حيث تفقد الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية بداية من الطريق السريع وحتى ميدان الإسكندرية.ووجه محافظ الغربية رئيس حي أول طنطا بإزالة تندة خشبية مقامة على الرصيف الذي يتم تطويره، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير ميدان المحطة التي سيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى ميدان السيد البدوي.تابع رحمي جولته بتفقد شارع محب مرورًا بشارع الأشرف، موجهًا رئيس حي ثان بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع، كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع ومتابعة فرد طبقة السن بالشارع البالغ طوله 1.5 كيلو متر، تمهيدًا لرصفه، كما وجه رئيس حي ثان بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات وفي الموعد المحدد.واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بداية من كوبري قحافة حتى شارع الأشرف وكذلك أعمال المرحلة الرابعة من كوبري فاروق حتى شارع سكة المحلة، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير في تدبيش ترعة القاصد والذي سيقوم بتوسعة الكورنيش في تلك المرحلة.رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.