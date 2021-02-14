وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما

غيب الموت مساء اليوم الأحد، الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، عن عمر ناهز 77 عاماً.ولد البرغوثي في رام الله يوم 8 يوليو 1944، تلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، وسافر إلى مصر في عام 1963، حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية عام 1967م.أبرز رواياته على الصعيد الأدبي هي "رأيت رام الله"، بالإضافة لـ ١٢ مجموعة شعرية.