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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ5 متهمين وغرامة 200 ألف بتهمة الاتجار بالبشر

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:30 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 5 متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ قدره 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه فى اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر" وتهريبهم إلى دولتي إيطاليا واليونان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبري وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس جماعة نظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول، كما شرعوا فى تهريب 12 شابًا إلى دولتي إيطاليا واليونان عبر دولة تركيا حال كونهم لم يبلغوا 18 عامًا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية.

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