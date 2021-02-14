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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنة لمتهم بالشروع فى قتل زوجته عمدًا بـ15 مايو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:14 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "سمير. م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته بمنطقة 15 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حماد.‎

وأسندت النيابة للمتهم "سمير. م"، جامع قمامة، تهمة الشروع فى قتل زوجته المجنى عليها "أ. م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، ونفاذًا لهذا الغرض، ذهب لمكان عملها وما إن ظفر بها حتى جثم فوقها بعد أن عرقلها، ممرًا سلاحه على عنقها لنحرها مستخدمًا قواه الجسمانية لشل مقاومتها قاصدًا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وقد خاب أثر جريمته لاستغاثتها وتداركها بالعلاج.

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