إجمالي إصابات كورونا فى المغرب 478474 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 339 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 478474 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 7779 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية، بلغ 5045830 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 8477.كما تم تسجيل 348 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 458852.