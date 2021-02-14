زايد تستقبل شحنتين من اللقاحات.. وتطعيم الأطباء يبدأ السبت المقبل

كشف مصدر عن أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستتسلم شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع الجارى، على أن يبدأ تطعيم الأطباء بـ٣٢٠ مستشفى، تستقبل مرضى كورونا، وكذا كبار السن فوق ٦٥ عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، السبت المقبل.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن الوزارة تعمل- خلال الأسبوع الجارى- على حصر عدد الأطباء الراغبين فى الحصول على اللقاح، لأن الأمر ليس إجباريًا، على أن يوقع الطبيب الممتنع عن التطعيم على مستند يعفى الوزارة من المسئولية حال إصابته فى أثناء العمل.

ولفت إلى أن الوزارة سترفع تقريرًا دوريًا لمجلس الوزراء، يتضمن عدد الأطباء والمرضى وكبار السن الذين حصلوا على اللقاح، مؤكدًا أن الوزارة ترفع تقارير مفصلة بما يحدث داخل مستشفيات العزل والحميات والصدر.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا، إن الدولة تسعى لتوفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة للفيروس من جميع الشركات المنتجة. وأوضح «تاج الدين»، لـ«الدستور»، أنه سيجرى توفير كميات كبيرة من لقاحى سينوفارم وأسترازينيكا، لتطعيم الأطباء وكبار السن، على أن يجرى تطعيم كبار السن بلقاح سينوفارم، الأكثر توافقًا مع من تزيد سنة على ٦٥ عامًا.

وأشار إلى أن اللقاحات ستعمل على تقليل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس، لافتًا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة.

ونوه بأنه من الضرورى خلال الفترة المقبلة تطبيق الجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة فى شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن الدولة ستتخطى الذروة المتوقعة إذا التزم المواطنون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد على ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية حتى لا يتسبب فى إصابته هو وأسرته، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تتخطى ذروة كورونا الأولى بالتزام المواطنين والاستجابة لقرارات الدولة فيما يخص هذا الشأن.

