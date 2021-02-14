رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد تستقبل شحنتين من اللقاحات.. وتطعيم الأطباء يبدأ السبت المقبل

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:05 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوى
طباعة
كشف مصدر عن أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستتسلم شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع الجارى، على أن يبدأ تطعيم الأطباء بـ٣٢٠ مستشفى، تستقبل مرضى كورونا، وكذا كبار السن فوق ٦٥ عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، السبت المقبل.
وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن الوزارة تعمل- خلال الأسبوع الجارى- على حصر عدد الأطباء الراغبين فى الحصول على اللقاح، لأن الأمر ليس إجباريًا، على أن يوقع الطبيب الممتنع عن التطعيم على مستند يعفى الوزارة من المسئولية حال إصابته فى أثناء العمل.
ولفت إلى أن الوزارة سترفع تقريرًا دوريًا لمجلس الوزراء، يتضمن عدد الأطباء والمرضى وكبار السن الذين حصلوا على اللقاح، مؤكدًا أن الوزارة ترفع تقارير مفصلة بما يحدث داخل مستشفيات العزل والحميات والصدر.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا، إن الدولة تسعى لتوفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة للفيروس من جميع الشركات المنتجة. وأوضح «تاج الدين»، لـ«الدستور»، أنه سيجرى توفير كميات كبيرة من لقاحى سينوفارم وأسترازينيكا، لتطعيم الأطباء وكبار السن، على أن يجرى تطعيم كبار السن بلقاح سينوفارم، الأكثر توافقًا مع من تزيد سنة على ٦٥ عامًا.
وأشار إلى أن اللقاحات ستعمل على تقليل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس، لافتًا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة.
ونوه بأنه من الضرورى خلال الفترة المقبلة تطبيق الجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة فى شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن الدولة ستتخطى الذروة المتوقعة إذا التزم المواطنون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشدد على ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسئولية حتى لا يتسبب فى إصابته هو وأسرته، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تتخطى ذروة كورونا الأولى بالتزام المواطنين والاستجابة لقرارات الدولة فيما يخص هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«هيئة الكتاب» تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»