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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي: حكومة أردوغان أنفقت 12 مليار ليرة لبناء سجون

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:37 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، الأحد، إنفاق الحكومة التركية ميزانية الدولة لبناء المزيد من السجون، لافتا إلى مواصلة السلطات التركية تشييد السجون.

وقال بلبل للحكومة التركية: «لو استخدمتم 4.5 مليار ليرة لفتح سجون أكثر بدلًا من افتتاح مصانع جديدة، حينها لن ينقذكم معهد الإحصاء التركي»، مشيرًا إلى تبعية المعهد للحكومة التركية، ونشره إحصاءات غير حقيقية همها الأول مساندته.

وأكد أن الاستمرار في تشييد السجون وتوسيع دوائر الاعتقال في تركيا أدى إلى هجرة العلماء والمفكرين إلى بلدان أخرى هربًا من استبداد الحكومة التركية.

وأضاف: «47.3 % من أصوات المؤيدين لحزب العدالة والتنمية أكدوا أن الشباب يفضل مغادرة تركيا عن البقاء فيها»، وقال لأردوغان «كنت في السلطة لمدة 19 عامًا، هل فكرت يومًا في سبب ذلك؟ لا عمل ولا أمن ولا حرية، إنتم تعتبرون الشباب إرهابيين».

وكشف النائب التركي، أن الحكومة أنفقت 12 مليار ليرة على السجون خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، قائلًا: «وتقول لا يوجد أموال، لكنها تخطط لبناء سجون جديدة في العامين المقبلين، وخصصت 4.5 مليار ليرة لهذا الغرض»

وتابع: «في بلد لا توجد فيه ديمقراطية ولا حريات ولا استقلال قضائي، في ظل نظام الرجل الواحد، حيث لا يوجد فصل بين السلطات، أصبحت السلطتان القضائية والتشريعية تحت وصاية السلطة التنفيذية، واختفت آليات الرقابة والمساءلة».

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