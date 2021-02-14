سقوط عامل بحوزته فرد خرطوش ومخدرات بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، القبض على عامل معماري بحوزته كمية من الشادو المخدر بمنطقة المشروع الأمريكي، قبل توزيعها على المتعاطين، كما عثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع.كانت وردت معلومات للرائد أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "محمد أحمد"، وشهرته "الأسود"، 19 سنة، عامل معماري ومقيم بالمشروع الأمريكي، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة أماكن وجود المذكور، أمكن ضبطه وبحوزته 40 كيس شادو مخدر، وسلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32349 لسنة 2021، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.