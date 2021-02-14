براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع

بتعادل سلبى تقريبًا، انتهت «مرحلة أخرى من أكبر الحملات ذات الدوافع السياسية فى التاريخ الأمريكى»، بحسب وصف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، التى انتهت، أمس الأول السبت، بتبرئته، والتى سبق أن أشرنا إلى أن الأمريكيين الوطنيين سيرونها مسرحية تراجيدية، وستكون مجرد فيلم كوميدى لغيرهم.

ميت رومنى، ريتشارد بر، بيل كاسيدى، سوزان كولينز، ليزا ماركوفسكى، بن ساس، بات تومى، سبعة جمهوريين غردوا خارج سرب أعضاء حزبهم الخمسين فى مجلس الشيوخ، ووافقوا على إدانة الرئيس الجمهورى السابق، بتهمة التحريض على التمرد، إلى جانب كل الديمقراطيين الخمسين، الذين لم يخرج واحد منهم، واحد فقط، عن القطيع.

خمسة جمهوريين وافقوا على استدعاء شهود، وستة منهم أقروا بدستورية المحاكمة، وسبعة صوتوا بإدانة الرئيس السابق، غير عابئين بالانتقادات الشرسة، أو التوبيخ، أو بفقدانهم المحتمل أصوات كثير من ناخبيهم، الذين يرون أنهم خانوا حزبهم. وغير أن تلك العواقب، أو غيرها، تقطع بشجاعة هؤلاء النواب، فإنها تثبت أيضًا أن الحزب يتيح لأعضائه ونوابه مساحة من الاختلاف، بعكس الحزب الديمقراطى، الذى أثبت أن اختيار «الحمار» رمزًا له كان موفقًا!.

التصويت كان سياسيًا وليس قانونيًا، والاتهام أيضًا كان كذلك. وقد ترى هذا وذاك عبثيًا، لو أزحت الضباب والغبار ولم تتأثر بألاعيب آلة دعائية محترفة، تجاهلت ثلاثة أرباع الجمهوريين غير المعترفين بفوز بايدن، وحاولت تحميل ترامب مسئولية لجوء بعضهم إلى العنف، لمجرد أنه شكك، مثلهم، فى نتيجة الانتخابات، وطالبهم بمواصلة رفضها والاحتجاج عليها.

الأكثر من ذلك، هو أن المحاكمة، قبل بدايتها وحتى ردود الأفعال على نتيجتها، أثبتت أن كل ما قاله جو بايدن عن الوحدة، فى خطاب التنصيب، كلام فى الهواء. إذ استحل الديمقراطيون دماء الجمهوريين سياسيًا، وأكدوا أنهم لن يفوتوا أى فرصة لتكرار ذلك. وفى البلد المنقسم عرقيًا وطبقيًا جرت، على نحو غير منصف، شيطنة ٧٤ مليونًا أعطوا أصواتهم لترامب.

الرئيس الأمريكى نفسه وصف نتيجة المحاكمة بأنها «فصل حزين» من تاريخ البلاد، ورآها مؤشرًا على أن «الديمقراطية هشة» ويجب الدفاع عنها دائمًا. واتهمت نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب، الجمهوريين الذين صوتوا بعدم إدانة ترامب بأنهم «تخلوا عن الدستور والبلاد والشعب الأمريكى»، ووصفتهم بأنهم «جبناء»، ثم هاجمت الحزب كله، وقالت إن الولايات المتحدة «بحاجة إلى حزب جمهورى قوى». والشىء نفسه فعله تشاك شومر، زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، الذى قام بتمزيق قرار المجلس، ووصف التصويت بأنه «غير أمريكى»، واتهم الجمهوريين بأنهم يفتقدون الشجاعة والأخلاق.

منذ أن وافق مجلس النواب على مساءلة ترامب تمهيدًا لعزله، فى ١٣ يناير الماضى، أوضحنا أن إدانته تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس: ٦٧ عضوًا من أصل ١٠٠، ما يعنى أن هناك حاجة إلى موافقة ١٧ جمهوريًا، على الأقل، للانضمام إلى كل النواب الديمقراطيين. وقلنا إن ذلك شبه مستحيل، قياسًا على محاكمات العزل الثلاث السابقة: أندرو جونسون، سنة ١٨٦٨، وبيل كلينتون، سنة ١٩٩٨، وترامب سنة ٢٠٢٠، التى استغرقت ٨٣ يومًا و٣٧ يومًا و٢١ يومًا، على الترتيب. وفى خمسة أيام، فقط، انتهت المحاكمة الرابعة، الثانية للرئيس السابق.

خلال محاكمة كلينتون، التى ترأسها ويليام رينكويست، رئيس المحكمة العليا، كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية ٥٥ مقابل ٤٥ ديمقراطيًا. ونجا الرئيس الأسبق من تهمتى العزل اللتين واجههما: عرقلة التحقيق والحنث باليمين الدستورية، لأن ٥٠ فقط أيدوا إدانته عن الاتهام الأول، ولم يؤيد الثانى غير ٤٥ نائبًا. وفى المرتين رفض كل الديمقراطيين الإدانة، ما يعنى أن ٥ ثم ١٠ جمهوريين انحازوا للرئيس الديمقراطى، أو لما اعتقدوا أنه الصواب.

مع انتهاء تلك المحاكمة، فى ١٢ فبراير ١٩٩٩، أكمل كلينتون فترة ولايته الثانية، وبلغت نسبة تأييد الأمريكيين له حين ترك منصبه ٦٥٪، وحقق مكاسب خرافية من كتابة مذكراته وإلقاء المحاضرات. ولم يكن للقضية أىّ تأثير فى الانتخابات التشريعية التالية، التى حقق فيها الديمقراطيون مكاسب فى مجلسى الشيوخ والنواب، برغم احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلسين. كما لم تكن موضوعًا مطروحًا فى انتخابات ٢٠٠٠ الرئاسية، التى كاد يفوز بها المرشح الديمقراطى آل جور، لولا إعادة فرز الأصوات فى ولاية فلوريدا.

حمار يرتدى جلد أسد، يحارب حيوانات أخرى، من بينها الفيل، رمز الحزب الجمهورى. وبعد مرور قرن ونصف القرن تقريبًا، على هذا الكاريكاتير، الذى رسمه توماس ناست، Thomas Nast، ونشرته مجلة «وويكلى هاربر» فى ٧ نوفمبر ١٨٧٤، لا يزال الحزب الديمقراطى مرتديًا جلد الأسد، ويواصل معاركه غير المتكافئة، داخل الولايات المتحدة وخارجها، لتحقيق مكاسب سياسية سريعة، لكنها ستؤدى، غالبًا، إلى نتائج عكسية أو كارثية.

